Tottenham z zmago proti Cityju na vrh angleške lige

London, 21. novembra - Nogometaši Tottenhama so vsaj za en dan prevzeli vodstvo na lestvici angleške lige. To se je zgodilo po tem, ko so v Londonu dobili derbi proti Manchester Cityju, zmagali so z 2:0. V nedeljo lahko Londončane spet prehiti Leicester, ki se bo v še enem derbiju 9. kroga meril z Liverpoolom.