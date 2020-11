Vlada dala soglasje k strateškima investicijama Luke Koper

Koper/Ljubljana, 22. novembra - Luka Koper je dobila soglasje za izvedbo infrastrukturne ureditve ankaranskega obrobnega kanala ter ureditve za nova privezna mesta na južni obali drugega pomola. Gre za naložbe, ki so bile predvidene v državnem prostorskem načrtu in so vključene v petletni plan razvoja pristanišča ter v strateški poslovni načrt družbe do leta 2025.