Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 21. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo danes in v nedeljo, predvidoma med 5. in 24. uro zaprt vozni pas med priključkoma Ljubljana vzhod in Bizovik proti predoru Golovec. Zaprt bo tudi uvoz z Zaloške ceste proti Litijski, obvoz bo urejen preko Letališke ceste.