V Turčiji rekordno število novih okužb z novim koronavirusom

Istanbul, 21. novembra - V Turčiji so v tednu, ko so sprejeli odločitev o zaostritvi koronskih ukrepov, potrdili rekordno število dnevnih novih okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so po podatkih turškega ministrstva za zdravje potrdili 5532 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 135 bolnikov s covidom-19, na spletni strani poroča Reuters.