V severnoprimorskih domovih za starejše umiritev števila novih okužb

Nova Gorica, 21. novembra - V domovih za starejše na Severnem Primorskem se razmere zaradi okužb s koronavirusom po več dneh skokovite rasti očitno umirjajo. Zadnji odvzeti brisi v štirih domovih, Domu upokojencev Nova Gorica in njihovi enoti Podsabotin, Domu upokojencev Gradišče in Domu starejših Bor Črni vrh, so namreč potrdili le posamične nove primere.