Vrh G20 s pozivi k pravični distribuciji cepiva proti novemu koronavirusu

Rijad, 21. novembra - Na virtualnem zasedanju so se danes zbrali voditelji skupine 20 najpomembnejših gospodarstev (G20). Osrednja tema vrha so skupna prizadevanja za zajezitev pandemije covida-19 in spopad z njenimi posledicami. Ob odprtju so odmevali predvsem pozivi, da je ključno zagotoviti pravičen dostop do cepiva proti covidu-19 po vsem svetu.