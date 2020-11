Na Poljskem se odpirajo nakupovalna središča, druge omejitve ostajajo

Varšava, 21. novembra - Medtem ko se približujeta božič in novo leto ter s tem čas velikih prazničnih nakupov, so se oblasti na Poljskem odločile omiliti nekatere omejitve glede trgovine na drobno, ki so jih uvedle z namenom zajezitve epidemije novega koronavirusa. Čez teden dni se bodo tako znova odprla nakupovalna središča.