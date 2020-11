Na kongresu NSi o pomenu solidarnosti, digitalizacije in debirokratizacije

Ljubljana, 21. novembra - Na digitalnem kongresu NSi so pripravili tudi pogovore z gosti. V njih so med drugim poudarili pomen solidarnosti in skrbi za skupnost. Zavzeli so se za reformo zdravstvenega sistema, pri čemer so izpostavili pomen digitalizacije. Gospodarstveniki pa so se ob ukrepih zoper dolžniško krizo zavzeli tudi za debirokratizacijo.