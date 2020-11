Manchester United tarča hekerjev

Manchester, 21. novembra - Angleški velikan Manchester United je sporočil, da je bil v petek zvečer tarča hekerjev. V izjavi za javnost so iz vrst 20-kratnih angleških prvakov dejali, da so se takoj odzvali na kibernetski napad in da sodelujejo s strokovnjaki na tem področju, da bi zmanjšali motnje v delovanju informacijske tehnologije.