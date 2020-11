Newyorške borze teden zaključile s padci

New York, 20. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili v rdečem. Kot so ocenili analitiki, sta vnovično uvajanje omejitvenih ukrepov zaradi pandemije covida-19 in zavedanje, da bo do razpoložljivosti cepiva proti covidu-19 širši populaciji minilo še kar nekaj časa, prevladala nad optimizmom glede učinkovitosti dveh cepiv.