Lendavski vinarji se predstavljajo na spletu

Lendava, 21. novembra - Potem ko na vinorodnem območju Lendavskih in Dolgovaških goric letošnjo jesen niso zaznamovali s tradicionalnimi prireditvami v čast mlademu vinu, je Zavod za turizem in razvoj Lendava vinogradnike in vinarje povabil, da se predstavijo skozi video predstavitve na spletu. Na poziv se je jih je odzvalo deset.