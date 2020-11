Maribor, 20. novembra - Odbojkarice Sipa Šempetra so v prvi tekmi 11. kroga 1. DOL v gosteh premagale Novo KBM Branik s 3:0 (16, 21, 22). Z novo zmago so se na lestvici približale današnjim tekmicam na točko, Mariborčanke so po drugem porazu ostale na drugem mestu.