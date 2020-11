Najboljša javna stranišča so v Ljubljani in Krškem

Ljubljana, 20. novembra - Najbolj dostopna in urejena javna stranišča so v občinah Ljubljana in Krško, najslabša pa v občinah Nova Gorica in Laško, je ugotovilo Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen. Med ocenjenimi bencinskimi servisi ima najbolj urejeno stranišče Petrolov servis Mlake v smeri Italije, najslabše pa Petrol Šentilj v smeri Avstrije.