Logar krepil odnose z brazilskim kolegom

Ljubljana, 20. novembra - Zunanji minister Anže Logar se je danes preko videopovezave pogovarjal z brazilskim kolegom Ernestom Araujom, so sporočili z zunanjega ministrstva. Potrdila sta tradicionalno dobre odnose med državama in obojestranski interes za njihovo nadaljnjo krepitev, so zapisali v sporočilu za javnost.