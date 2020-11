Evropske borze zadnji dan tedna porasle

London/Frankfurt/Pariz, 20. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Potem ko so bile stopnje rasti v prvih dveh tednih novembra razmeroma visoke, so se sicer zdaj umirile. K temu je po besedah analitikov precej prispevalo tudi dejstvo, da se je sezona objavljanja četrtletnih poročil podjetij že skoraj iztekla.