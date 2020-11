Biden danes dopolnil 78 let

Wilmington, 20. novembra - Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je danes dopolnil 78 let in se bo 20. januarja prihodnje leto zapisal v zgodovino kot najstarejši predsednik ZDA. Pred njim je bil to leta 1989 Ronald Reagan, ki pa je bil star skoraj 78 let šele, ko je januarja 1989 zapustil položaj po dveh mandatih.