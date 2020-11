Negativno mnenje računskega sodišča Ceropu in pomurskim občinam razdvojilo župane

Murska Sobota, 20. novembra - Ponedeljkovo negativno mnenje računskega sodišča Javnemu podjetju center za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop) in njegovim 27 pomurskim občinam ustanoviteljicam, ki so po oceni sodišča so preplačale storitve, je sprožilo številne odzive med občani, župani pa večinoma zadržani in razdeljeni.