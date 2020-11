Vlada podpira preobrazbo evropskega raziskovalnega prostora

Ljubljana, 22. novembra - Vlada je na zadnji seji podprla vizijo Evropske komisije o prihodnjem razvoju eevropskega prostora za raziskave in inovacije. Komisija predlaga ambiciozen pristop k njegovi preobrazbi, vlada pa meni, da bo nadgradnja aktivneje prispevala k preoblikovanju in učinkovitosti trajnostnega modela razvoja ter k zelenemu in digitalnemu prehodu.