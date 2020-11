V Srbiji četrti dan zapored rekordno število okužb in smrti zaradi covida-19

Beograd/Sarajevo/Priština, 20. novembra - Iz Srbije danes že četrti dan zapored poročajo o rekordnem številu dnevnih okužb in smrti zaradi covida-19. V zadnjih 24 urah je umrlo še 30 bolnikov, novih okužb z novim koronavirusom pa so potrdili 6254, od tega kar 2208 v prestolnici Beograd. V BiH in na Kosovu ni večjih odstopanj od minulih dni.