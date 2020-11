Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 20. novembra - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja spustili pod izhodišča. Kot so ocenili analitiki, je realnost omejitvenih ukrepov zaradi pandemije covida-19 prevladala nad optimizmom, da bo kmalu na voljo cepivo proti tej bolezni, piše francoska tiskovna agencija AFP.