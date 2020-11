V Kuzmi še naprej več kot triodstotni delež aktivno okuženih

Ljubljana, 20. novembra - V četrtek so imeli najvišji delež aktivnih okužb v občini Kuzma (3,240 %). Sledili sta še dve prekmurski občini; v Beltincih je bilo aktivnih okužb 2,902 %, v Rogašovcih pa 2,638 %, za njima sta bila Bovec (2,505 %) in Preddvor (2,489 %). Daleč največ novih okužb so sicer potrdili v Ljubljani, kjer pa je delež aktivno okuženih pod odstotkom.