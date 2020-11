Ljubljanska borza: Delnice Petrola s padcem po slabših rezultatih

Ljubljana, 20. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi zrasel za 0,30 odstotka na 852,95 točke. Promet je dosegel 1,72 milijona evrov, najprometnejše pa so bile delnice Krke, ki je v četrtek poročala o rasti dobička. Po prometu so sledile delnice Petrola, ki so se ob slabših poslovnih rezultatih danes pocenile.