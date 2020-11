GZS s pozivom za sodelovanje odgovornih pri iskanju protikoronskih rešitev

Ljubljana, 20. novembra - Zapiranje gospodarstva je po navedbah GZS nevarno. Škoda, ki bi jo povzročilo kratkotrajno zaprtje večjega dela gospodarstva, bi se odpravljala več let, so izpostavili v GZS in danes ponovno pozvali k sodelovanju vseh odgovornih in iskanju najbolj optimalnih protikoronskih rešitev.