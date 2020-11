V Bovcu bi lahko v naslednjih letih zrasel dom za starejše

Bovec, 20. novembra - V Bovcu že več let potekajo aktivnosti za izgradnjo doma za starejše občane. Občina je že zagotovila zemljišča, po nedavnem sestanku na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa župan Valter Mlekuž pravi, da so na dobri poti za uresničitev projekta v naslednjih letih.