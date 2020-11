Rok za najavo potreb po kadrovskih štipendistih 31. januar

Ljubljana, 20. novembra - Delodajalci lahko do 31. januarja oddajo potrebe po kadrovskih štipendistih za prihodnje šolsko leto, so danes sporočili iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. Prijavo so dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo.