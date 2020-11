V Ugandi več mrtvih v protestih po aretaciji opozicijskega predsedniškega kandidata

Kampala, 20. novembra - Ugando so po aretaciji opozicijskega predsedniškega kandidata in pop zvezdnika Roberta Kyagulanyija, znanega kot Bobi Wine, ta teden zajeli protesti, ki so doslej zahtevali najmanj 37 mrtvih, več sto ljudi je bilo ranjenih. Opozicijskega politika so aretirali pred dvema dnevoma na jugu države, ker naj bi kršil koronske omejitve.