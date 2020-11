Hollywoodska zvezdnica Goldie Hawn praznuje 75 let

Los Angeles, 21. novembra - Ameriška igralka, producentka, plesalka in pevka Goldie Hawn danes praznuje 75 let. Po svetu jo poznajo po televizijskih nastopih, denimo po zabavnem showu Laugh-In v 60. letih minulega stoletja, in po filmih, kot sta Vojak Benjamin in Klub vražjih babnic. Letos je v komediji The Christmas Chronicles 2 odigrala vlogo Božičkove žene.