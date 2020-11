Izredne razmere na ruskem daljnem vzhodu po ledenem dežju

Vladivostok, 20. novembra - Najmanj 150.000 ljudi je danes brez vode in elektrike v Primorski pokrajini in njeni prestolnici Vladivostok na ruskem daljnem vzhodu, potem ko je neurje z ledenim dežjem in močnim vetrom prekrilo območje s plastjo ledu. V pokrajini so razglasili izredne razmere.