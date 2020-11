Ob zaključku enoletnega programa Hiperzaposlovanje spletna pogovora in izdaja knjige

Ljubljana, 23. novembra - Pred letom dni postavljena razstava Hiperzaposlovanje je bila uvod v istoimenski celoletni program, ki se je osredotočal na družbo brez dela, spletno delo in avtomatizacijo. Zaključek programa bodo obeležili z izidom zbornika in spletnima pogovoroma z umetniki. Na današnjem pogovoru bo beseda tekla o umetniškem delavcu in delovni inteligenci.