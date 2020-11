V Pulju bodo decembra organizirali knjižni sejem

Zagreb/Pulj, 23. novembra - V skladu s protiepidemiološkimi ukrepi bodo med 5. in 13. decembrom organizirali 26. prireditev Sa(n)jam knjige, so potrdili organizatorji enega največjih knjižnih sejmov na Hrvaškem. Osrednji del sejma bo letos potekal v prostorih arheološkega muzeja v Pulju, v katerem so obiskovalcem zagotovili knjige po sejemskih cenah.