Ministrstvo za zunanje zadeve društvu Duh časa podarilo 90 računalnikov

Ljubljana, 20. novembra - Ministrstvo za zunanje zadeve je danes društvu za trajnostni razvoj Duh časa podarilo 90 delujočih računalnikov in monitorjev za otroke in mladostnike, ki se zaradi epidemije covida-19 izobražujejo na daljavo in nimajo ustrezne opreme za nemoteno spremljanje pouka. Minister Anže Logar je Matjažu Ugovšku iz društva simbolično predal tipkovnico.