V severnoprimorskih domovih za starejše vse več okužb

Nova Gorica, 20. novembra - Stanje zaradi okužb z novim koronavirusom je alarmantno v domovih za starejše v Novi Gorici, Podsabotinu, Gradišču nad Prvačino in Črnem vrhu nad Idrijo, so sporočili iz regijskega štaba CZ za Severno Primorsko. V domu v Novi Gorici in Podsabotin je okužena polovica vseh stanovalcev.