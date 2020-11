DZ sprejel evropsko konvencijo o varnosti na športnih prireditvah

Ljubljana, 20. novembra - Poslanci državnega zbora so z 82 glasovi za in enim proti sprejeli zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah. S tem se ustvarjajo dodatne možnosti za ustvarjanje varnega in prijetnega okolja za gledalce, organizatorje in športnike.