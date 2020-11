Slovenski evroposlanci za ohranitev dogovora Evropskega parlamenta in Sveta EU o svežnju

Ljubljana, 20. novembra - Evroposlanci Klemen Grošelj, Tanja Fajon in Ljudmila Novak so danes poudarili, da je treba v pogovorih o svežnju za spoprijem Evrope s pandemijo ostati v okviru kompromisa, ki sta ga dosegla Evropski parlament in Svet EU. Romana Tomc je zagotovila, da ti okvirji ne bodo prekoračeni.