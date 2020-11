HSE novembra petino nad načrtovano proizvodnjo elektrike

Ljubljana, 20. novembra - Hidroelektrarne iz skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) so novembra proizvedle 219 gigavatnih ur električne energije, kar je 21 odstotkov več od načrtov za to obdobje. Do povečanja prihaja v zaostrenih epidemioloških razmerah, ko se tudi v HSE soočajo z okužbami z novim koronavirusom. Te so se sicer do danes že več kot prepolovile.