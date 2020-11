Na Hrvaškem v zadnjem dnevu rekordnih 57 žrtev covida-19

Zagreb, 20. novembra - Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 8321 testih potrdili 2958 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 57 bolnikov s covidom-19, kar je največ doslej, so povedali na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite v Zagrebu. Napovedali so, da bodo od nedelje do 15. decembra poostrili epidemiološke ukrepe.