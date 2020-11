Pahorjevi podnebni svetovalci s pozivi za opustitev netrajnostnih praks

Ljubljana, 20. novembra - Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku republike Borutu Pahorju se zaveda daljnosežnih posledic pandemije covida-19, a v njih vidi tudi priložnost za opustitev netrajnostnih praks pri okrevanju. Tako je na vlado, DZ in državni svet naslovil več pozivov in predlogov za to, so danes sporočili iz predsednikovega urada.