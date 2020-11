KuZle ob 40-letnici z vinilko Naredte revolucijo (za) KuZle (gre)

Ljubljana, 22. novembra - Skupina KuZle bo 40-letnico obeležila z album Naredte revolucijo (za) KuZle (gre), ki bo izšel 4. decembra, za pokušino ponujajo singel Poljubi me. Na albumu bo 15 skladb različnih stilov - od old skul panka do ska panka, duba, rockabillya, electra, pschobillya, metala in alter popa. Pri njem so sodelovali z Noctiferio, Alo!Stari in drugimi.