Ljubljana, 20. novembra - Novinarska konferenca vodij opozicijskih strank Levica, LMŠ, SD in SAB, Luke Mesca, Marjana Šarca, Tanje Fajon in Alenke Bratušek, na kateri bodo spregovorili o zakonu o investicijah v Slovenski vojski in referendumu, bo danes ob 11.45 v medijskem centru DZ pred DS na Šubičevi 4, so sporočili iz Levice. (STA/AVDIO)