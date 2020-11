Pomurska podjetja leta 2019 so Castoola, Kodila, Varis, Arcont, Medicop in Cana Royal Water

Murska Sobota, 22. novembra - Časnik Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica (PGZ) sta četrto leto zapored izbrala pomurska podjetja minulega leta, ki so s svojim delom presegala povprečje ter bila uspešna tako na regijski, nacionalni kot svetovni ravni. Izbrana podjetja v šestih kategorijah so Castoola, Kodila, Varis, Arcont, Medicop in Cana Royal Water.