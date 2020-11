Za odpravo škode in obnovo gozdov po ujmah razpisanih 2,55 milijona evrov

Ljubljana, 20. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je uradnem listu danes objavilo peti javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za odpravo škode in obnovo po naravnih ujmah. Na voljo je 2,55 milijona evrov, vlogo pa je mogoče oddati do obvestila o zaprtju razpisa.