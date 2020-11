Ljubljanski policisti štirim mladoletnikom zasegli 106 petard

Ljubljana, 20. novembra - Bežigrajski policisti so v torek dvema 14-letnikoma, 13-letniku in 11-letniku zasegli skupno 106 petard. Opazili so jih, ko so petarde uporabljali, medtem ko so se v bližini sprehajali drugi mimoidoči, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Zoper 14-letnika bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.