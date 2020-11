Ljubljančanu v okolici Ptuja zasegli večjo količino konoplje

Ptuj, 20. novembra - Mariborski kriminalisti so v sredo prijeli 35-letnega Ljubljančana, ki so ga v času hišne preiskave na podlagi odredbe ptujskega sodišča zalotili v enem od gospodarskih poslopij v okolici Ptuja, kjer so našli večje količine konoplje in prostore za njeno proizvodnjo. Dežurni preiskovalni sodnik je zoper osumljenca po zaslišanju odredil pripor.