Na akademiji o vlogi medijev izpostavili pomen medijev pri informiranosti in razgledanosti ljudi

Ljubljana, 20. novembra - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je z zaključnimi predstavitvami razmišljanj sodelujočih zaključil projekt Akademija 2020, v okviru katerega so mladi razmišljali o družbeni odgovornosti na področju novinarstva. Udeleženci so med drugim poudarili pomen medijev, predvsem pri posredovanju verodostojnih informacij in razgledanosti ljudi.