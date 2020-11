Na območju Koseškega boršta do sredine prihodnjega tedna sečnja dreves

Ljubljana, 20. novembra - V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, na območju Koseškega boršta, bo do predvidoma 25. novembra potekala sečnja drevja. Zavod za gozdove Slovenije je za posek označil 49 dreves oziroma 58 kubičnih metrov lesa. Nekatero drevje je potrebno posekati iz sanitarnih razlogov, drugo pa zaradi pomladitve gozda, so sporočili iz zavoda.