Celje, 20. novembra - Celjski sejem prihodnje leto načrtuje izvedbo samo dveh sejmov, in sicer Mednarodnega industrijskega sejma od 8. do 11. junija ter Mednarodnega obrtno-podjetniškega sejma (Mos) od 15. do 19. septembra, je za STA povedal izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec. Družba je letos uspela izpeljati le januarski sejem Agritech.