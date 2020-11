Po sodnih porazih skuša Trump vplivati na izid volitev z izbiro elektorjev

New York, 20. novembra - Predsednik Donald Trump in njegovi zavezniki so po ZDA vložili več kot 20 tožb proti izidom volitev. Trdijo, da je šlo za veliko organizirano prevaro, za kar doslej niso predstavili dokazov, tožbe pa niso uspešne. Trump skuša zdaj neposredno vplivati na zvezne države, da zavrnejo izide in potrdijo njegove elektorje.