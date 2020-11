Janša pripravljen ponuditi konkretne ideje za kompromis glede svežnja za okrevanje

Ljubljana, 19. novembra - Slovenski premier Janez Janša je danes na virtualnem vrhu EU izrazil pripravljenost ponuditi konkretne ideje za kompromis, ki bi pripeljal do potrditve finančnega okvira in sklada za okrevanje unije po pandemiji covida-19. Ponovno je pozval h kompromisu, ki bo ustrezal julijskemu dogovoru Evropskega sveta, so sporočili iz njegovega kabineta.