DZ v drugi obravnavi še o nekaj dopolnilih k zakonu o finančni razbremenitvi občin

Ljubljana, 19. novembra - Poslanke in poslanci so se zvečer lotili še druge obravnave predloga zakona o finančni razbremenitvi občin. Največ razprave so namenili določbi glede sofinanciranja občin z romskimi prebivalci in vprašanju, ali upravičenost do prejemanja teh sredstev vezati na obveznost občine, da romski skupnosti omogoči svetnika v občinskem svetu.