Del opozicije na TV Slovenija ostro do komuniciranja vlade, spopadanja z epidemijo in potez v zunanji politiki

Ljubljana, 19. novembra - Vodje opozicijskih LMŠ, SD, SAB in Levica so v pogovoru na TV Slovenija kritizirali komunikacijo vlade in premierja Janeza Janše, ki po njihovem mnenju škodi pri spopadanju z epidemijo. Ostre besede so letele na Janševe tvite o volitvah v ZDA in pismo Evropi. Kot ocenjujejo, bodo škodovala predsedovanju Slovenije EU v prihodnjem letu.